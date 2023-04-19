Üye Girişi
Haberi Paylaş
BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI

BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI

Güncel Haberler

İkitelli metro hattı inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde dengesini kaybeden bir işçi zemine düştü.

BAĞCILAR'DA Ataköy - İkitelli metro hattı inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde dengesini kaybeden bir işçi zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçiye saplandı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçinin sağlık durumunu kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Bağcılar'daki Ataköy - İkitelli metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30'da meydana geldi. Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mimar Sinan İkitelli Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title