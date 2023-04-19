BAĞCILAR'DA METRO İNŞAATINDA İŞ KAZASI

Olay, Bağcılar'daki Ataköy - İkitelli metro inşaatının Mimar Sinan İstasyonu şantiyesinde saat 11.30'da meydana geldi. Metro inşaatında çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düştü. Zeminde bulunan demir işçinin vücuduna saplandı. Durumu fark eden metro inşaatında çalışan işçiler, yaralı işçiyi düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- İstanbul