Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında silahla yaralanan bekçi şehit oldu

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere 4 şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Gölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor

Gece saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralanmış, saldırganlar kaçmıştı.

Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri anlaşılan şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.