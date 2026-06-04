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Bağcılar'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı

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Bağcılar'da görevden dönerken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı. Kaza, Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis Yolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavşak trafiğe kapatıldı.

Bağcılar'da görevden dönerken devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı.

Mahmutbey Yolu ile Esenler Oruç Reis Yolu bağlantı kavşağında ilerleyen itfaiye aracı, dönüş yaptığı sırada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşak, polis ekiplerince trafiğe kapatılırken itfaiye aracı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza yapan itfaiye aracının, Esenyurt'taki fabrika yangınından döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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