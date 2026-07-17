Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem'in ölümüne ilişkin davada sanığa ağırlaştırılmış müebbet

BAĞCILAR'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldırıp 12 yaşındaki Suriyeli Meryem Samou'yı öldüren Zekeriyya Ali'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Meryem Samou'nun kardeşi Ahmet Samou'ya karşı ise 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

Bağcılar'da 13 Ocak 2025'te, annesinin işe gittiği sırada kardeşi Ahmet Samou ile evde bulunan 12 yaşındaki Suriyeli Meryem Samou'nun, binanın giriş katındaki daireye elektrik arızasını gidermek için gelen Zekeriyya Ali'nin taşlı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Zekeriya Ali, anne Guli Samou, taraf avukatları ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatları hazır bulundu.

'EMNİYETTE VERDİĞİM İFADELER DOĞRU DEĞİLDİR'

Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Zekeriyya Ali, "Emniyette verdiğim ifadeler doğru değildir, baskı altında verdim. Mahkemede verdiğim beyanlar doğrudur. Meryem'i ben öldürmedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriyya Ali hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Meryem Samou'nun kardeşi Ahmet Samou'ya karşı ise 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

13 Ocak 2025'te Bağcılar'da annesinin çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi Ahmet Samou ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya Ali'nin taşlı saldırısına uğradı. Ahmet Samou yaralanırken Meryem Samou ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Hazırlanan Adli Tıp raporunda ise, Meryem'in ölüm nedenine ilişkin 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik yarası tespit edildiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olduğu tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zekeriyya Ali için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı