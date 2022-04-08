Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi 1897 Sokak'taki dört katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Bağcılar, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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