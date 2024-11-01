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Bafra Emniyet Müdürü, Öğrenciye Cumhuriyet Bayramı Ziyareti Gerçekleştirdi

Bafra Emniyet Müdürü, Öğrenciye Cumhuriyet Bayramı Ziyareti Gerçekleştirdi
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Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisi Yusuf Öztürk'ü ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti ve öğrencilere hediyeler dağıttı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, kendisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisini ziyaret etti.

Öner, kendisine Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel tebrik kartı gönderen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-C sınıfı öğrencisi Yusuf Öztürk'ü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeliyle sınıfında ziyaret ederek, Öztürk ve diğer öğrencilerle sohbet etti.

Öner, duyarlı davranışı dolayısıyla öğrenci ve ailesine, sınıf öğretmeni Devrim Önder'e ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Küçük Yusuf'a Cumhuriyet ile ilgili kitap seti hediye eden Öner, diğer öğrencilere de Türk bayrağı ve kalem vererek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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