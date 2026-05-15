Haberler

Bafra Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Bafra Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Devlet Hastanesi'nde olası afet ve acil durumlara karşı yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta alarm, ilk müdahale, hasta-personel tahliyesi ve kriz yönetimi uygulamalı olarak sergilendi. Başhekim Domaç, koordinasyonu güçlendirmek için eğitimlerin süreceğini belirtti.

Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'nde geniş kapsamlı yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bafra Devlet Hastanesi yönetimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin bir bölümünde çıkan yangın sonrası alarm sistemi devreye sokuldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına ilk müdahale, hasta ve personelin güvenli tahliyesi ile kriz yönetimi adımlarını uygulamalı olarak sergiledi.

Saha uygulaması öncesinde yapılan masa başı toplantısında ise acil durum eylem planları ve risk analizleri titizlikle gözden geçirildi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarında afet hazırlığının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Personelin reflekslerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Domaç, "Koordinasyonu en üst seviyede tutmak için bu tür eğitimlere devam edeceğiz. Tatbikatın başarısında emeği olan UMKE, itfaiye, cezaevi idaresi ve ambulans servisi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Tatbikat, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Çalışmaya Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE, Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi idarecileri de destek verdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

İndirimli diye aldılar! 28 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!