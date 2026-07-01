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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37,22 gram metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçeler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Tunahan G. (20) ile Vedat B.'nin (44) üzerleri ve içerisinde bulundukları araçta arama yapıldı. Aramalarda 37,22 gram metamfetamin, 3,17 gram sentetik kannabinoid ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı (cam pipo) ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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