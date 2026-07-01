Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçeler Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Tunahan G. (20) ile Vedat B.'nin (44) üzerleri ve içerisinde bulundukları araçta arama yapıldı. Aramalarda 37,22 gram metamfetamin, 3,17 gram sentetik kannabinoid ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı (cam pipo) ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı