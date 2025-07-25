Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Festivali Coşkuyla Başladı

Bafra'da Uluslararası Kapıkaya Festivali Coşkuyla Başladı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde geleneksel kamp ateşi yakıldı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, katılımcılarla bir araya gelerek etkinliğin coşkusunu paylaştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında kamp ateşi yakıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kapıkayafest'in kamp alanında düzenlenen etkinliğin ateşini yaktı.

Kılıç, Kapıkayafest kamp alanında geleneksel kamp ateşini dostluk atmosferinde alevleyip misafirleriyle açık hava sinemasında bir araya geldiklerini dile getirdi.

Katılımcıların samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Samimiyeti ile içimizi ısıtan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda "Bizim Aile" filmi de izlendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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