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Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü

Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde evinden ayrılan Fatma Bulut, sulama kanalında ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kadın yaşamını yitirdi.

İlçenin Üçpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Fatma Bulut'tan (48) haber alamayan yakınları, ev çevresinde bir süre arama yaptı.

Aile bireylerince yapılan aramalar sonucu Bulut, evin yakınındaki sulama kanalı içerisinde bulundu.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri su kanalı ve çevresinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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