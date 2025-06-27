Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda üç adreste arama yapıldı.
Aramada bir ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 38 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A. (22), S.M.G. (23) ve M.Ş. (24) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel