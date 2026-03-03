Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 55 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 550 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

? Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada 55 kilogram kıyılmış tütün ve 8 bin 550 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda Ş.T. (59) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
