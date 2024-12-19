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Bafra'da Güvenlik Güçlerine Ödül ve Başarı Belgeleri Verildi

Bafra'da Güvenlik Güçlerine Ödül ve Başarı Belgeleri Verildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen törende, güvenlik güçlerine ödül ve başarı belgeleri verildi. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, son üç ayda yapılan başarılı faaliyetleri anlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, güvenlik güçleri personeline ödül ve başarı belgesi verildi.

Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, ilçe genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde eylül, ekim ve kasım aylarında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, burada yaptığı konuşmada, "Üç ayda 64 bin 545 Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü, 53 yoklama kaçağı olmak üzere, 310 şüpheli yakalandı, yakalanan şüphelilerden 57'isi tutuklandı. 18 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi. Trafik yönünden 28 bin 318 araç kontrol edilirken, 94 silah, 50 kesici alet, 165,085,8 gram ve 669 adet uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.

Çalışan ve çalışmayanı ayırt etmek gerektiğini ifade eden Altınpınar, güvenliği ve huzuru sağlayan çalışanlara teşekkür etti.

Törende sırasıyla, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Adalet Komisyon Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile ilçe Emniyet Müdürü Murat Öner, çalışmalarıyla öne çıkan güvenlik güçleri personeline ödül ve başarı belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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