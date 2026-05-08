Haberler

Samsun'da lisesi öğrencileri "Gençlik Konseri" düzenledi

Samsun'da lisesi öğrencileri 'Gençlik Konseri' düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bafra Fen Lisesi Korosu tarafından 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konserde dünya müziklerinden Türk halk müziğine uzanan eserler seslendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bafra Fen Lisesi Korosu tarafından "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra sahne alan halk oyunları ve folklor ekibi, yöresel oyunlarını sergiledi.

Açılış gösterilerinin ardından Bafra Fen Lisesi öğrencileri, müzikseverlere dünya müziklerinden Türk halk müziğine uzanan geniş bir repertuvar sundu.

İki bölümden oluşan konserin ilk kısmında "Bafra Fen Lisesi Marşı", "La Cucuraca" ve "Sakura" gibi eserler icra edilirken, ikinci bölümde "Denizde Karartı Var", "Gurbet" ve "Erkilet Güzeli" gibi eserlere yer verildi.

Koro ve solo performansların sergilendiği gecede öğrenciler, 19 Mayıs ruhunu müzikle yansıttı.

Programın sonunda konuşan Bafra Fen Lisesi Okul Müdürü Uğur Alev, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini belirterek, "19 Mayıs ruhunu bu konserle yaşatan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek olay! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı

Gelinin dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

Cezaevinden çıktı, 104 gün sonra katil oldu
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü

Muhtarlık husumeti katliama döndü, amca çocukları birbirini vurdu
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi