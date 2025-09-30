Haberler

Bafra'da Gençlere Tarih Bilgilendirmesi

Bafra'da Gençlere Tarih Bilgilendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA Bafra Temsilciliği, düzenlediği programda gençlere Bafra'nın zengin tarihi hakkında bilgiler verildi. Programda konuşan uzmanlar, Bafra'nın tarihini MÖ 4500'lerden itibaren anlattı ve 'İkiztepe: Kayıp Çağın Hikayesi' adlı eser hakkında da bilgi sundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen programla gençler, şehrin zengin tarihiyle ilgili bilgilendirildi.

Bafra İkiztepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, Asarkale Kazı Alanı Bilimsel Sorumlusu Kasım Oyaçin ve TÜGVA Bafra İlçe Temsilcisi araştırmacı yazar Hasan Dikmen, öğrencilere Bafra'nın MÖ 4500'lerden günümüze uzanan geçmişini anlattı.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda Dikmen'in kaleme aldığı "İkiztepe: Kayıp Çağın Hikayesi" adlı eser ile ilgili de bilgi verildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.