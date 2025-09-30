Bafra'da Gençlere Tarih Bilgilendirmesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bafra Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen programla gençler, şehrin zengin tarihiyle ilgili bilgilendirildi.

Bafra İkiztepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, Asarkale Kazı Alanı Bilimsel Sorumlusu Kasım Oyaçin ve TÜGVA Bafra İlçe Temsilcisi araştırmacı yazar Hasan Dikmen, öğrencilere Bafra'nın MÖ 4500'lerden günümüze uzanan geçmişini anlattı.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda Dikmen'in kaleme aldığı "İkiztepe: Kayıp Çağın Hikayesi" adlı eser ile ilgili de bilgi verildi.