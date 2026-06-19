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Samsun'da 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'da 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 'silahla tehdit' ve 'hükümlü kaçması' suçlarından 8 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.T., jandarma ve JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunan O.T'yi (37) Kuşcular Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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