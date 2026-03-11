Haberler

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gençlerle iftarda buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Başkanı Hamit Kılıç, iftar programında gençlerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve başarı temennilerinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Başkanı Hamit Kılıç, iftar programında gençlerle buluştu.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İftar sonrası gençlerin taleplerini dinleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sizlerin her alanda kararlılıkla ilerlemesi en büyük temennimizdir. Belediye olarak görevimiz, potansiyelinizi kullanabileceğiniz alanlar oluşturmaktır. Katılımınız ve fikirleriniz için teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Demir de katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
