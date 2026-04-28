Bae, Opec ve Opec+'tan Ayrıldığını Açıkladı

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubundan ayrıldığını açıkladı.

BAE Enerji Bakanı Suhail Muhamed el-Mazrui, Batı medyasına yaptığı açıklamada, "OPEC ve OPEC+ grubundan ayrılma, kararının ülkenin mevcut ve gelecekteki enerji politikalarının gözden geçirilmesinin ardından alındığını" belirtti. Mazrui, konunun başka ülkelerle paylaşılmadığını ifade ederek, "Bu bir politika kararıdır. Üretim seviyelerine ilişkin politikaların dikkatlice incelenmesi sonrası alınmıştır" dedi.

Kararın, İran ile yaşanan savaşın tetiklediği enerji şoku ve küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti. BAE'nin uzun süredir üyesi olduğu OPEC'ten ayrılması, grup içindeki dengeleri ve birlik görüntüsünü zayıflatabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Körfez ülkeleri, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının önemli bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor. Bölgedeki gerilim ve gemilere yönelik saldırılar ihracatı olumsuz etkiliyor. Mazrui ise ayrılık kararının piyasalara etkisinin sınırlı olacağını, asıl belirleyici unsurun boğazdaki gelişmeler olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce OPEC'i petrol fiyatlarını yapay olarak yükseltmekle suçlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlerde, BAE'nin ayrılığı, Washington yönetimi açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

Gelişme, BAE'nin İran ile yaşanan çatışmalar sırasında yeterli bölgesel destek görmediği yönündeki eleştirilerinin ardından geldi. BAE Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, Körfez ülkelerinin siyasi ve askeri tepkilerinin zayıf kaldığını söyledi. Gargaş, Körfez İşbirliği Konseyi'nin tutumundan hayal kırıklığı duyduğunu dile getirdi.

OPEC ve OPEC+ ülkeleri kimlerdir?

OPEC, küresel petrol arzını düzenlemek amacıyla başta Suudi Arabistan, Irak, İran, Kuveyt, BAE, Venezuela ve Nijerya gibi büyük üreticilerin yer aldığı bir yapı olarak öne çıkıyor. Örgütte ayrıca Libya, Cezayir, Angola, Ekvator Ginesi, Gabon ve Kongo Cumhuriyeti de bulunuyor.

OPEC'in genişletilmiş versiyonu olan OPEC+ ise, üretim kısıntıları ve piyasa dengesi konusunda daha geniş bir iş birliği zemini sunuyor. Bu yapı içinde OPEC üyelerine ek olarak Rusya başta olmak üzere Kazakistan, Azerbaycan, Meksika, Umman, Bahreyn ve Malezya gibi üretici ülkeler de yer alıyor.

Kaynak: ANKA