BAE'nin Fuceyra Emirliği: İran'ın düzenlediği İHA saldırısı sonucu petrol sanayi bölgesinde yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını bildirdi.
Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu saldırı sonucu Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "genişleyen yangının" kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.
BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." açıklamasını yapmıştı.
İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları göndermişti.