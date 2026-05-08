BAE: İran'ın düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından düzenlenen balistik füze ve insansız hava aracı saldırısında 3 kişinin yaralandığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediğini belirttiği saldırıda, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan geldiği aktarılan 2 balistik füze ile İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, İran'ın düzenlediği ifade edilen balistik füze ve İHA saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2263 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırıda orta düzeyde yaralanan 3 kişinin farklı uyruktan olduğu ve İran saldırılarının başlamasından bu yana toplam yaralı sayısının 230'a ulaştığı ifade edildi.

Son saldırıda herhangi bir can kaybının kaydedilmediği aktarılan açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 10 olduğu paylaşıldı.

BAE bugün sabah saatlerinde, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girerek müdahale ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
