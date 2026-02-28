Haberler

BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan füzelerin bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan füzelerin bir kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Abu Dabi'ye düşen füzeler, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan füzelerin bir kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE'nin İran'ın gönderdiği balistik füzelerle açık bir saldırıya maruz kaldığı" belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin İran füzelerini etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, Abu Dabi'de meskun mahalle düşen füzenin Asya uyruklu bir kişinin ölmesine ve bölgede maddi hasara neden olduğu aktarıldı.

BAE'nin İran saldırılarına karşılık verme, topraklarını savunma, halkının güvenlik ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Kuveyt'te patlama sesleri

Öte yandan Kuveyt yerel basınında yer alan haberlerde, Kuveyt'in çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiği ve uyarı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da Kuveyt hava savunma sisteminin İran'dan gönderilen füzeleri engellediğini duyurdu.

