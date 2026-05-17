BAE Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile nükleer santrale saldırıyı görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, UAEA Başkanı Grossi ile Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınındaki İHA saldırısını görüştü. Saldırıda yaralanma olmadığı ve radyasyon güvenliğinin etkilenmediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı hakkında görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınındaki bir elektrik jeneratörünün hedef alınması sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, Bin Zayed'in saldırıya neden olan saldırıyı "şiddetle kınadığı" aktarıldı.

Açıklamada, santralin yakınına yapılan saldırıda yaralanma kaydedilmediği ve radyasyon güvenliği seviyelerinde hiçbir etki oluşmadığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, BAE ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği ilişkilerinin ele alındığı ifade edildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

Abu Dabi Basın Ofisi'nden konuya ilişkin kamuoyuna verilen bilgide, İHA saldırısı sonucu santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarılmıştı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına düzenlenen saldırıdan ciddi endişe duyduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
