BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş: "Tahran rejimi ahlaken iflas etmiştir"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesine yönelik saldırılar konusunda İran'ı suçlayarak Tahran rejiminin ahlaki olarak iflas ettiğini belirtti.

Karkaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, komşularıyla ilişkilerinde saldırganlığı bir yöntem olarak seçen İran rejimini ülkesine saldırılar konusunda suçladı.

İran'ı eleştiren Karkaş şunları kaydetti:

"İran'ın tehlikeli tırmanışı ve sivilleri hedef alması, komşularıyla ilişkilerinde saldırganlığı bir yöntem olarak seçen bir rejimin ahlaki iflasından başka bir şey değildir."

"İran bir kez daha adreste yanılmıştır" diyen Karkaş, ülkesinin sağlam ve ilkeli duruşuyla bu gerginlikten korkmadığını ve bu durumun bölgedeki geleceğe yönelik ilişkilerin hatlarını belirlemesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Karkaş, bugün Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran tarafından vurulmasını, "İran'ın acımasız saldırganlığı ve deniz korsanlığı" eylemleri olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
