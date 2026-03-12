BAE, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini bildirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve İHA'lara müdahale etmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.