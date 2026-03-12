Haberler

BAE, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini bildirdi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellediği ve İHA'lara karşı önlem aldığını bildirdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
