Haberler

Bae: 20 Nisan'dan İtibaren Yüz Yüze Eğitim Yeniden Başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Nisan'dan itibaren tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Bu karar, öğrencilerin eğitimde sürekliliği sağlamayı ve akademik başarıyı artırmayı amaçlıyor.

ABU DABİ, 16 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 20 Nisan'dan itibaren tüm kreş, anaokulu, devlet ve özel okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağını duyurdu.

Eğitim Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu adım, öğrencilerin sınıf ortamına dönmesini sağlayarak eğitimde sürekliliği tesis etmeyi ve akademik başarıyı artırmayı amaçlıyor.

BAE, mart ayı başından bu yana bölgesel çatışmalar nedeniyle okul ve üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçmişti.

Yüz yüze eğitimin başlatılması kararı, İran ile ABD arasında geçici bir ateşkesin yürürlüğe girmesi ve bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabaların hız kazanmasıyla alındı.

Kaynak: Xinhua
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Saldırganın polis amiri babası tutuklandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme