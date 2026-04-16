Bae: 20 Nisan'dan İtibaren Yüz Yüze Eğitim Yeniden Başlayacak

ABU DABİ, 16 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 20 Nisan'dan itibaren tüm kreş, anaokulu, devlet ve özel okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağını duyurdu.

Eğitim Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu adım, öğrencilerin sınıf ortamına dönmesini sağlayarak eğitimde sürekliliği tesis etmeyi ve akademik başarıyı artırmayı amaçlıyor.

BAE, mart ayı başından bu yana bölgesel çatışmalar nedeniyle okul ve üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçmişti.

Yüz yüze eğitimin başlatılması kararı, İran ile ABD arasında geçici bir ateşkesin yürürlüğe girmesi ve bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabaların hız kazanmasıyla alındı.

