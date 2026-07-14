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BAE'de gözaltında tutulan 55 balıkçıdan 14'ü daha İran'a döndü

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Birleşik Arap Emirlikleri Sahil Güvenlik birimlerince sınır ihlali nedeniyle gözaltına alınan 55 İranlı balıkçıdan 14'ü daha İran'a ulaştı. Daha önce 11 balıkçı iade edilmişti, kalan 30 kişinin dönüşü için belgeler hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sahil Güvenlik birimlerinin sınır ihlali nedeniyle gözaltına aldığı 55 İranlı balıkçının ülkeye dönüş sürecinin başladığı, bunlardan 14'ünün daha İran'a vardığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı ve Abu Dabi Büyükelçiliğinin çabaları sonrasında son aylarda BAE Sahil Güvenlik birimlerince gözaltına alınan 55 İranlı balıkçı ülkeye dönmeye başladı.

İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu balıkçılardan 14'ü daha deniz yolu ile İran'a ulaştı. Daha önce 10 Temmuz ve 13 Temmuz'da 11 balıkçı gerekli belgelerin düzenlenmesinin ardından Abu Dabi-Meşhed uçuşlarıyla İran'a dönmüştü.

Balıkçılara ilişkin sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, geriye kalan 30 balıkçının İran'a dönüşü için de belgelerin hazırlandığı ve biletlerinin ayarlandığı belirtildi.

Söz konusu balıkçıların 2 aydan fazla süredir, gözaltı merkezleri ile tutukevlerinde kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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