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BAE'de acil durumlarda kullanılan erken uyarı sisteminde teknik arıza yaşandı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) acil durumlarda kullanılan erken uyarı sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşların telefonlarına yanlış uyarı mesajları gönderildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), saldırı ya da acil durumlarda vatandaşların telefonlarına mesaj göndermek için kullanılan erken uyarı sisteminde teknik bir arıza yaşandığını ve bu nedenle de telefonlara yanlış uyarı mesajları gönderildiğini duyurdu.

BAE Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, erken uyarı sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle yanlış uyarı mesajlarının gönderildiği, uzman ekiplerin arızayı tespit eder etmez bunu gidermek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Vatandaşlara, sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısı yapıldı.

BAE'deki erken uyarı sistemiyle acil durumlarda vatandaşların telefonlarına, en yakın güvenli yere gitmeleri konusunda uyarı mesajları gönderiliyor.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara misilleme olarak Tahran yönetiminin BAE ve diğer Arap ülkelerine düzenlediği saldırılarda bu uyarı sistemi aktif olarak kullanılmıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
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