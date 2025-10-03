Haberler

Bademli Köyü'ndeki Konteyner Evde Yangın!

Bademli Köyü'ndeki Konteyner Evde Yangın!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Bademli köyünde, Satılmış Karatağ'a ait 2 katlı konteyner evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bademli köyünde 2 katlı konteyner evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Satılmış Karatağ'a ait 2 katlı konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.