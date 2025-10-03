Bademli Köyü'ndeki Konteyner Evde Yangın!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bademli köyünde 2 katlı konteyner evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Satılmış Karatağ'a ait 2 katlı konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.