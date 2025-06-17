Babasının Bıçaklı Saldırısında Oğul Ağır Yaralandı

Babasının Bıçaklı Saldırısında Oğul Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartışma sırasında babası tarafından bıçaklanan 41 yaşındaki A.R.D. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Baba T.D., olayı gerçekleştirdikten sonra suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babası tarafından bıçaklanan oğul ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi Yüce Sokak'ta T.D. (61) ile oğlu A.R.D. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.R.D, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba T.D. olay sonrası suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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