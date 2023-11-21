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Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)

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BABASI DA GÖZALTINA ALINDITokat'ta 7 dakika arayla Şaban Yazar'ı av tüfeği ile öldürüp ağabeyi Enes Yazar'ı da yaraladıktan sonra jandarmaya teslim olan Furkan Gül'ün babası Mustafa Gül de gözaltına alındı.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Tokat'ta 7 dakika arayla Şaban Yazar'ı av tüfeği ile öldürüp ağabeyi Enes Yazar'ı da yaraladıktan sonra jandarmaya teslim olan Furkan Gül'ün babası Mustafa Gül de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Gül Tokat Adliye Cinayet Gözaltı Suç Güncel Haberler

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