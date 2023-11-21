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Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)

21 Kasım 2023 15:04 , Son Güncelleme: 15:05 Güncel Haberler Abone Ol

BABASI DA GÖZALTINA ALINDITokat'ta 7 dakika arayla Şaban Yazar'ı av tüfeği ile öldürüp ağabeyi Enes Yazar'ı da yaraladıktan sonra jandarmaya teslim olan Furkan Gül'ün babası Mustafa Gül de gözaltına alındı.