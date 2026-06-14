KDK'nın girişimiyle, babasını kaybeden öğrencinin ders kaydı yenilendi

KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran öğrenci, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi olduğunu, 14 Şubat 2026'da babasının vefatı nedeniyle kayıt yenileme tarihini kaçırdığını belirterek, bu sebeple kayıt hakkı açılmasını talep etti. KDK'nın fakülte yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda öğrencinin ders kaydı yapılarak, ara sınavlara yetişmesi sağlandı.

KDK'ya başvuran öğrenci, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi olduğunu, 14 Şubat 2026'da babasının vefatı sonrasındaki yasal defin ve miras işlemleri ile bu sürecin yarattığı ağır psikolojik baskı nedeniyle kayıt yenileme tarihini kaçırdığını belirtti. Öğrenci, 'mücbir sebep' teşkil eden bu durum gözetilerek kayıt hakkının açılmasını talep etti. KDK, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yetkilileri ile iletişime geçerek, sorunun çözümüne yönelik başvuru konusunun önemi ve başvuranın özel durumu ifade etti. KDK, kayıt tarihinin üstünden zaman geçmesi ve ara sınav takviminin yaklaşmasından ötürü başvuranın mağduriyet yaşamaması adına ivedilikle aksiyon alınması için görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili fakülte yönetiminin de desteğiyle başvuranın talebi yerine getirildi. KDK'nın girişimleri sonucunda, başvuranın ders kaydı yapılarak, ara sınavlara girebilmesi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı