Babaeski'ye yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi temel atıldı

Babaeski ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarının gençlerin enerjisi, sporcuların azmi ve milletin sarsılmaz iradesiyle inşa edileceğini söyledi.

Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna dikkat çeken Turan, "Bu merkezde gençlerimiz hayallerine kulaç atacak, yeni başarı hikayeleri yazacak ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır." dedi.

Güçlü yarınların teminatının iyi yetişmiş, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı, sporla ve bilimle kendini geliştiren gençler olduğunu vurgulayan Turan, gençliğe ve spora desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Sarıçam da Kırklareli ve ilçelerinin her alanda hak ettiği yatırımları alması için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temeli atıldı.

Kaynak: AA