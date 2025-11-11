Haberler

Babaeski'de Organ Bağışının Önemi Vurgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık personeline yönelik organ bağışının hayati önemi hakkında eğitim verildi. Program sonunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve sorular yanıtlandı.

Babaeski ilçesinde organ bağışının önemi anlatıldı.

Babaeski Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeline yönelik düzenlenen programda, "organ bağışının hayati önemi" konulu eğitim verildi.

Etkinlik sonunda sağlık personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve organ bağışı süreci hakkında merak edilen sorular yanıtlandı.

Pekmez üreticilerine ziyaret

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, pancar pekmezi üreticilerini ziyaret etti.

Gürsu, Soğucak köyünde üreticileri ziyaret edip, istekleri dinledi.

Üretim hakkında bilgi veren Gürsu, bölgede üretilen pekmezin lezzetiyle ön plana çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otel odasından kadın cesedi çıktı

İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otelde de kan dökmüş
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.