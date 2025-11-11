Babaeski'de Organ Bağışının Önemi Vurgulandı
Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık personeline yönelik organ bağışının hayati önemi hakkında eğitim verildi. Program sonunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve sorular yanıtlandı.
Babaeski Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeline yönelik düzenlenen programda, "organ bağışının hayati önemi" konulu eğitim verildi.
Etkinlik sonunda sağlık personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve organ bağışı süreci hakkında merak edilen sorular yanıtlandı.
Pekmez üreticilerine ziyaret
Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, pancar pekmezi üreticilerini ziyaret etti.
Gürsu, Soğucak köyünde üreticileri ziyaret edip, istekleri dinledi.
Üretim hakkında bilgi veren Gürsu, bölgede üretilen pekmezin lezzetiyle ön plana çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel