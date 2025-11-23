Haberler

Babaeski'de Meclis Toplantısı ve Etkinlikler Düzenlendi

Babaeski Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı yapılarak 2026 yılı yatırım programı görüşüldü. Ayrıca Lüleburgaz'da 'Kendi Parkımı Tasarlıyorum' resim yarışması yapıldı ve Pınarhisar'da 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği düzenlendi.

Babaeski Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, Cumhuriyet İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı yatırım ve çalışma programı ile 2026, 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri görüşüldü.

Toplantıda köy muhtarlarının taleplerini dinleyen Orhan, yatırım programına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"Kendi Parkımı Tasarlıyorum" resim yarışması yapıldı

Lüleburgaz'da "Kendi Parkımı Tasarlıyorum" resim yarışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmada resimler seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Yarışmada, 5-6 yaş kategorisinde Kıvanç Salim Pekaz, 7-8 yaş kategorisinde Ali Aslan Niş, 9-11 yaş kategorisinde Miray Tekcan, 12-13 yaş kategorisinde Nisa Çetin çizdikleri resimlerle birinci oldu.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yarışmaya katılan ve dereceye giren çocukları tebrik etti.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Programa Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

Kaynak: AA / Hicran Süngü - Güncel
