Babaeski'de İyi Tarım Uygulamaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Babaeski ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

"Babaeski Çeltik Tarımında İyi Tarım Uygulamaları Başlıyor Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, deneme alanında yetiştirilen çeltik çeşitleri hasat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Trakya'nın Türkiye'nin çeltik ambarı olduğunu söyledi.

Bu nedenle çeltik ekim alanlarının genişletilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Karaca, bölgeye uygun çeltik tohumlarının ekilmesini önerdi.