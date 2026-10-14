Babaeski'de durak çalışmaları incelendi, Vize'de HAREZMİ eğitimi verildi

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Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Yüksek Hızlı Tren Garı alanı içerisinde yapılacak minibüs ve taksi durağı için çalışmaları inceledi.

Yayla, gar alanını gezerek durakların uygun konumları, ulaşım güzergahları ve trafik düzenlemelerine ilişkin yetkililerle değerlendirmede bulundu.

Babaeski'nin gelişen ulaşım ağına uygun, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yayla, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Öğretmenlere HAREZMİ Eğitim Modeli eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini veriye dayalı ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözmesini amaçlayan HAREZMİ Eğitim Modeli'ne ilişkin Vize ilçesinde öğretmenlere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, koordinatör öğretmen Serkan Karakaş'tan eğitime ilişkin bilgi aldı, öğretmenlerin çalışmalarını inceledi.

Akdemir, HAREZMİ Eğitim Modeli'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak yürütüleceğini söyledi.

Bu eğitim modelleriyle disiplinler arası öğrenme, iş birliği ve problem çözme becerilerini geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Akdemir, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını çok önemsediklerini belirtti.

Akdemir, HAREZMİ Eğitim Modeli'nin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA