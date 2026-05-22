Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Ali Babacan: Yargı, Siyaseti Dizayn Etmenin Aracı Haline Getirilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP kurultayının iptal kararına tepki göstererek, siyasi partilerin yönetiminin mahkeme kararlarıyla değil, üye ve seçmen iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye'nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından Başkanlık Kurulu'nda kurmaylarıyla yaptığı toplantı sona erdi.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Babacan, "DEVA Partisi olarak ilkesel tutumumuz açıktır: Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye'nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokrasi de ekonomi de ülke de zarar görür." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü