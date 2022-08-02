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Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu

Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u telefonla aradı ve “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması hâlinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u telefonla aradı ve "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması halinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, uzun süredir tehdit aldığını ve ofisinin önüne dana dili bırakıldığını açıklayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması halinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

ANKA / Güncel

Esin Davutoğlu Şenol Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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