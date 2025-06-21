Baba ve Kızı Aynı Günde YKS'ye Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, kızı Semanur Cengiz ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Baba Cengiz, kızına destek olmak için 7. kez sınava katıldığını açıkladı ve öğrencilik heyecanını paylaştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Cengiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) kızıyla girdi.

Kızıltepe'de çiftçilik yapan ve aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi olan baba Cengiz, kızı Semanur Cengiz'e (19) destek olmak ve heyecanını paylaşmak için YKS'ye hazırlandı.

Baba ve kızı Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda, aynı katta farklı salonlarda sınava girdi.

Baba Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının heyecanına ortak olmak için sınava girdiğini söyledi.

Kızıyla aynı okulda aynı katta sınava girdiğini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"1996'dan beridir üniversite sınavlarına giriyorum. Bıraktıklarımla birlikte 7 üniversitem, 3 diplomam var. Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü okuyorum. 2 yıl sonra 4'üncü diplomam olacak. Bu sınava da kızıma destek olmak için girdim. En azından biraz heyecanını yener. Aynı okulda ve aynı katta sınava gireceğiz."

Kızının hedefinin yüksek olduğunu ve her zaman okuması için arkasında olacağının altını çizen Cengiz, "Bütün işlerimi bırakıp onun için buraya geldim, bütün velilere de tavsiye ediyorum. Her zaman çocuklarının arkalarında olsunlar." ifadelerini kullandı

Semanur Cengiz de bu yıl ikinci kez sınava girdiğini ve babasının da kendisine destek olduğunu belirtti.

Tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

"Stresliyiz, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babam da arkamda, arka sınıfımda sınava giriyor. Bu şekilde bana destek olacak. "

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.