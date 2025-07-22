Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir baba, motosiklet üzerinde tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

Mehmet Zeki V. (45), 31 ALM 46 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arkasındaki oğlu Mehmet V. (22) ile tartıştı.

Motosikletini Numune Evler Mahallesi'ndeki yolda durduran baba, oğluna bıçakla saldırdı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet V, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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