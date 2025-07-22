Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

Mehmet Zeki V. (45), 31 ALM 46 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arkasındaki oğlu Mehmet V. (22) ile tartıştı.

Motosikletini Numune Evler Mahallesi'ndeki yolda durduran baba, oğluna bıçakla saldırdı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet V, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.