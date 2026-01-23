Rusya'nın Azur Air Şirketinin Uçağı Acil Durum Nedeniyle Çin'in Lanzhou Kentine Acil İniş Yaptı
Rusya'nın Azur Air havayollarına ait Boeing 757-200 tipi uçak, Gansu eyaletinin Lanzhou kentine acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 246 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Acil durumun motor arızasından kaynaklandığı bildirildi.
LANZHOU, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Azur Air havayollarına ait bir uçak, acil durum sinyali vererek taşıdığı 246 kişiyle Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'ya acil iniş yaptı.
Tayland'ın Phuket Adası'ndan Rusya'nın Barnaul kentine giden ZF2998 sefer sayılı uçak, cuma günü saat 16: 51'de Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Uçaktaki 239 yolcu ve 7 kabin görevlisinin tamamı yara almadan kurtuldu.
Koordinasyon çalışmalarını yürüten havalimanı yetkilileri, acil durumun Boeing 757-200 tipi uçağın sağ motorundaki arızadan kaynaklandığını bildirdi.