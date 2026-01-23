Haberler

Rusya'nın Azur Air Şirketinin Uçağı Acil Durum Nedeniyle Çin'in Lanzhou Kentine Acil İniş Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Azur Air havayollarına ait Boeing 757-200 tipi uçak, Gansu eyaletinin Lanzhou kentine acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 246 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Acil durumun motor arızasından kaynaklandığı bildirildi.

LANZHOU, 23 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Azur Air havayollarına ait bir uçak, acil durum sinyali vererek taşıdığı 246 kişiyle Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'ya acil iniş yaptı.

Tayland'ın Phuket Adası'ndan Rusya'nın Barnaul kentine giden ZF2998 sefer sayılı uçak, cuma günü saat 16: 51'de Lanzhou Zhongchuan Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Uçaktaki 239 yolcu ve 7 kabin görevlisinin tamamı yara almadan kurtuldu.

Koordinasyon çalışmalarını yürüten havalimanı yetkilileri, acil durumun Boeing 757-200 tipi uçağın sağ motorundaki arızadan kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı