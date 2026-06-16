Belediye Başkanlarına Rüşvet Davası Silivri'de Devam Ediyor

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek. Bugünkü duruşmanın, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalarıyla devam ediyor.

İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki davada ilk duruşma 27 Ocak 2026'da görülmüştü. Davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklu yargılanıyor.

ÖNCEKİ CELSELERDE 26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'SORUŞTURMA KONUSU YAPILMAMASI GEREKEN BİR İDDİAYLA BİR YILDIR TUTUKLUYUM'

Savunma yapan tutuklu sanık Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, "Mütalaayı kabul etmiyorum, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadım. Ne kimseden para aldım, ne de kimseye para teslim ettim. Adana'dan sanki başka bir amaç için İstanbul'a geldiğim iddia edilse de bu gerçeğe aykırıdır. Alınan ifadelerde bu çelişki ortaya da çıkmıştır. Adana'da alabileceğim bir parayı neden İstanbul'da alacağım konusu anlaşılabilir değil. Ne kendi adıma ne de başkasının adına kimseden herhangi bir talebim olmamıştır. Ben işlemediğim bir suçtan dolayı hiçbir delil yokken bir yıldır cezasını boşuna çekiyorum. Benim alın terimle kazandığım paranın dışında aldığım malların dışında hiçbir şeyim yoktur. Benimle birlikte aynı veya benzer suçlardan yargılanan birçok kişi ya tutuklanmadı yada serbest bırakıldı. Hiç soruşturma konusu yapılmaması gereken bir iddiayla bir yıldır tutukluyum" dedi.

'OLMAYAN BİR İŞ İLERİDE OLABİLİR VARSAYIMIYLA BİZE SUÇ İSNAT EDİLİYOR'

Tutuksuz sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mütalaaya karşı savunmasında, "Savcılığın mütalaasına katılmamız mümkün değil. Dosya başladığından beri çelişkili ifadeler, değişik ifadeler ve değişen iddialar söz konusu. İlk gözaltına alındığında Baki Nugay, verdiği ifadede 'Ben rüşvete aracılık etmedim, rüşvetle iş almadım' diye söylüyor. 5 ay sonra bir itirafta bulunuyor. Üç tane ifadesi var. Birinde 'Zeydan Karalar ile görüştüm' demiyor, birinde 'Zeydan Karalar ile defalarca görüştüm' diyor. Öbüründe şimdi bir kez görüştüğünü söylüyor ama ortak ifade, hak edişlerin yapılmadığı, ödemelerin geciktiği, dolayısıyla bizim ona menfaat temin etmemiz doğrultusunda bir ifadesi var. Biz bu firmayı bir önceki dönemden teslim aldık. Yani o zaman iş yapmıştı, o zamandan kalan hak edişleri, alacakları vardı. Sözde çıkar sağlamayı söylediğiniz tarih 17 Kasım 2017. Yani benim görev başladığımdan yaklaşık 4 yıl sonra. 'Ödemeleri düzgün aldık' dedi. eğer biz onu sıkıntıya sokacaksak, eğer bizim böyle bir düşüncemiz varsa ki asla böyle bir konuşma olmadı zaten bu parayı düzgün almışsın. Kendi de burada düzgün aldığını zaten beyan etti. Baki, sürekli ifade değiştiriyor. Burada bir irtikap, bir zorlama yok. Bir başka bir varsayımla 'ihale alma ve ihale almaya devam etme amaçlı çıkar sağlama' şeklinde bir ifadede bulunuyor savcılık makamı. Baki Nugay'ın itirafında geçmeyen varsayımsal bir isnatla yeni bir suç söz konusu. Sayın savcı, mütalaada 'hak ediş ödemeleri yapıldığı dikkate alındığında zorunluluktan para verilmediği, kurulu düzenin bozulmaması, örgütün ihalelere devam edebilmesi için bahse konu paranın verildiğini' iddia etmiştir. Ben soruyorum burada. Hangi ihale, ne ihalesi, ne Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi, ne Baki Nugay'ın şirketi o dönemde bizden bir işi olmadı. Belediye başkanlarının ihale almada, vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Burada söz konusu olan bir iş yok. Olmayan bir iş ileride olabilir varsayımıyla bize suç isnat ediliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı