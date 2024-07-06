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MİT, Azez'de Türk bayrağına zarar veren kişiyi gözaltına aldı

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MİT, Azez'de düzenlenen protestolarda Türk bayrağına zarar veren Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde'yi gözaltına aldı. Hammadde, Suriye Milli Ordusu tarafından Azez'de yakalandı ve Türk halkından özür diledi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Azez'de düzenlenen protestolarda Türk bayrağına zarar veren grup içindeki Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde'yi gözaltına aldı.

MİT, yapılan çalışmalar sonucunda, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağına zarar veren grup içerisindeki bir kişiyi daha yakalandı. Türk bayrağına zarar veren Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde, Suriye Milli Ordusu (SMO tarafından Azez'de gözaltına alındı. Türk bayrağına zarar veren Hammadde, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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