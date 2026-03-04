Haberler

Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Kars'ta iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi tarafından Kars'ta düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri katılarak, kardeşlik mesajları verdiler.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince, Kars'ta iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi, Ahlak Değerlerini Yayma Vakfı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl da buradaydık, inşallah bundan sonra da kardeşlik sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların karşısında iki büyük devlet, iki kardeş devlet, iki can devlet, iki can kardeş kol kola, omuz omuza yürümek zorundadır. Sadece kol kola değil, aklıyla ve kalbiyle de birlik içinde olmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov da Azerbaycan'dan selam getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karlı Kars'a geldik, valimizin de dediği gibi kendi memleketimizdeyiz, kardeşlerimizin arasındayız. Yoğun kara rağmen Erzurum üzerinden Kars'a ulaştık. Sizlerle birlikteyiz, çok şükür. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini anlatmaya ne bir iftar sofrasının zamanı, ne bir ömür, ne de bir kitap yeter. Ulu önderlerimizin yıllar önce büyük bir basiretle ifade ettiği gibi, 'Bizim kederimiz bir, sevincimiz birdir. Biz bir millet, iki devletiz.' Allah devletlerimizin kardeşliğini daim eylesin. Halklarımızın omuz omuza yürümesini, bayraklarımızın daima dik durmasını nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçları kabul eylesin."

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de iftar buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Geçen yıl ilkini düzenledik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah devamlı olur. Bakanlığımız tarafından İstanbul, Kars ve Iğdır'da iftar programı düzenlenmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi