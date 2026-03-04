Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Kars'ta iftar programı düzenledi

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince, Kars'ta iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi, Ahlak Değerlerini Yayma Vakfı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl da buradaydık, inşallah bundan sonra da kardeşlik sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların karşısında iki büyük devlet, iki kardeş devlet, iki can devlet, iki can kardeş kol kola, omuz omuza yürümek zorundadır. Sadece kol kola değil, aklıyla ve kalbiyle de birlik içinde olmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov da Azerbaycan'dan selam getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karlı Kars'a geldik, valimizin de dediği gibi kendi memleketimizdeyiz, kardeşlerimizin arasındayız. Yoğun kara rağmen Erzurum üzerinden Kars'a ulaştık. Sizlerle birlikteyiz, çok şükür. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini anlatmaya ne bir iftar sofrasının zamanı, ne bir ömür, ne de bir kitap yeter. Ulu önderlerimizin yıllar önce büyük bir basiretle ifade ettiği gibi, 'Bizim kederimiz bir, sevincimiz birdir. Biz bir millet, iki devletiz.' Allah devletlerimizin kardeşliğini daim eylesin. Halklarımızın omuz omuza yürümesini, bayraklarımızın daima dik durmasını nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçları kabul eylesin."

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de iftar buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Geçen yıl ilkini düzenledik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah devamlı olur. Bakanlığımız tarafından İstanbul, Kars ve Iğdır'da iftar programı düzenlenmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.