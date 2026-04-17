Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya'da görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki destek ve işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Erhürman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Erhürman'ı cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Erhürman ise tebrikler için teşekkürlerini iletti.

Erhürman, Azerbaycan'ın KKTC'ye sağladığı destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek bu desteğin gelecekte de süreceğini vurguladı.

Görüşmede, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk gruplarının 3. toplantısının önemine dikkati çekildi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci olarak katılımının önemine işaret edilen görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

