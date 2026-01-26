Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Bakü'de görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığı vurgulanırken, ticaret ve enerji işbirlikleri ön plana çıktı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Bakü'de bir araya geldi.

Saar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Bayramov'la ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından bakanlar, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Bayramov, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin her geçen yıl olumlu yönde geliştiğini, bugün iki devlet arasındaki ilişkinin stratejik nitelik taşıdığını söyledi.

Azerbaycan'daki Yahudi topluluğunun ve Azerbaycan'dan İsrail'e göçen Yahudilerin iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağladığını belirten Bayramov, İsrail'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının arttığını, dolayısıyla uçak seferlerinin de artırılacağını kaydetti.

Bayramov, Saar'la Orta Doğu'daki gelişmeleri de müzakere ettiklerini dile getirerek, "Gazze'de ateşkesin kalıcı olması isteğimizi mevkidaşıma ilettim. Sorunun uluslararası hukuk kurallarına ve ilkelerine dayalı olarak, müzakereler ve diplomatik yollarla barışçıl çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

" Azerbaycan'a yatırım yapmak istiyoruz"

Saar da Azerbaycan ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin arttığını, Bakü'ye farklı sektörlerden 40 iş insanıyla geldiğini söyledi.

Bakan Saar, "Azerbaycan'a yatırım yapmak ve tecrübemizi sizinle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Enerji alanındaki işbirliklerinin özel önem arz ettiğini vurgulayan Saar, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) İsrail'in Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında yüzde 10 hisse elde etmesinin iki ülke arasındaki güvenin örneği olduğunu dile getirdi.

Saar, ülkesinin İran'la yaşadığı çatışmalara değinerek, "Kendi halkını öldüren mevcut İran rejiminin diğer ülkelere nasıl davranmalarını bekleyebiliriz ki. Bölgenin güvenliği için İran'ın kitle imha silahları bulundurmasına asla izin verilmemeli." diye konuştu.

