Azerbaycan ve İran İlişkilerini Yükseltme Hedefi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri teyit ettiklerini belirterek, "Hedefimiz ve amacımız aynıdır: Azerbaycan-İran ilişkilerini yüksek seviyeye çıkarmak. Bu nedenle gerekli talimatlar verilmiştir ve bu talimatların uygulanacağından eminim." dedi.

Aliyev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ve İran halklarının asırlardır dostluk ve kardeşlik içinde yaşadığını dile getiren Aliyev, iki devlet arasındaki ilişkilerin bu sağlam temel üzerinde geliştiğini söyledi.

Aliyev, "Bugün birçok önemli konuyu ele aldık, Azerbaycan ile İran arasındaki stratejik ilişkileri teyit ettik." diye konuştu.

Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'ı kalabalık heyetle ziyaret etmesinin ve bu kapsamda pek çok önemli belgenin imzalanmasının iki tarafın iyi niyetini ve tarafların birbirlerine daha da yakınlaşmaya çalıştığını ortaya koyduğunu belirten Aliyev, iki ülkenin uluslararası kuruluşlarda birbirini desteklediklerini dile getirdi.

Aliyev, İran'la geniş gündeme sahip olduklarını ve mevkidaşıyla bölgesel güvenlik konularını müzakere ettiklerini kaydederek, "Hedefimiz ve amacımız aynıdır: Azerbaycan-İran ilişkilerini yüksek seviyeye çıkarmak. Bu nedenle gerekli talimatlar verilmiştir ve bu talimatların uygulanacağından eminim." ifadelerini kullandı.

"Ulaşım imkanlarımızı ve altyapımızı genişletiyoruz"

Pezeşkiyan ile Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nu müzakere ettiklerini söyleyen Aliyev, "Bu proje, katılımcı tüm ülkelere büyük faydalar sağlayacaktır. Azerbaycan, söz konusu koridorun kendi topraklarındaki faaliyeti için gerekli tüm altyapı projelerini hayata geçirmiştir. Şu anda beklenen yük artışını da göz önünde bulundurarak ulaşım imkanlarımızı ve altyapımızı genişletiyoruz." bilgisini paylaştı.

Aliyev, insani ve kültürel alanda geleneksel dostane ilişkilerin sürdürülmesi yönünde net talimatlar verdiklerini dile getirerek, "Bugün iki bağımsız devlet olarak bölgemizde önemli rol üstleniyoruz. Her iki tarafın görüşü ve politikası, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamadaki can kayıpları nedeniyle üzüntü ve taziyelerini ileten Aliyev, "Bu ziyaretin ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli rol oynayacağından şüphem yok. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu faciaya rağmen Azerbaycan'a gelmesini çok takdir ediyoruz. Allah halkımızı bu tür felaketlerden korusun, bölgemizde her daim huzur ve güven olsun." ifadelerini kullandı.