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Azerbaycan ve Ermenistan Sınırında Tansiyon Yükseliyor

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 6-7 Nisan tarihleri arasında belirli aralıklarla açılan ateşlere Azerbaycan birliklerinin de karşılık verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin de karşılık verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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