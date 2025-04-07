Azerbaycan ve Ermenistan Sınırında Tansiyon Yükseliyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 6-7 Nisan tarihleri arasında belirli aralıklarla açılan ateşlere Azerbaycan birliklerinin de karşılık verdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin de karşılık verdiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel