Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Toplandı

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, Azerbaycan'ın Gebele kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, 12. toplantısını yaptı.

Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, taraflar toplantıda, sınır belirleme çalışmalarının Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının birleştiği noktadan başlayarak kuzeyden güneye doğru Azerbaycan ile Ermenistan'ın İran sınırına kadar uzanan hatta yürütülmesi konusunda, 16 Ocak 2025'teki 11. toplantıda varılan mutabakatı bir kez daha teyit etti.

Sınır belirleme çalışmalarıyla ilgili idari ve teknik konular üzerinde ayrıntılı görüş alışverişinde bulunan taraflar, bu çalışmaların uygulanma usulüne ilişkin talimat taslaklarını da müzakere etti.

Taraflar, bir sonraki toplantının Ermenistan şehirlerinden birinde yapılması konusunda mutabakata vardı.