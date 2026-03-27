Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları telefonda görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecindeki olumlu gelişmeleri değerlendirerek işbirliği konularını görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin ilerletilmesine yönelik kaydedilen olumlu gelişmelerden memnuniyetlerini ifade etti.
Bakanlar ayrıca, bölgesel konular ile çok taraflı platformlar çerçevesindeki işbirliği faaliyetlerini de ele aldı.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov